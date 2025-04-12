Yiyen bağımlısı oluyor! Kahramanmaraş'ın lezzetini Türkiye tanıyacak, coğrafi işaretle tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel zenginliğini ve gastronomi mirasını koruma altına alarak ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sürdürmek amacıyla coğrafi işaret başvurularına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan başvurulardan biri daha başarıyla sonuçlandı ve Kahramanmaraş’a özgü ’Maraş Fıstık Ezmesi’, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmiyet kazandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan 194 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yer alan ’Maraş Fıstık Ezmesi’, artık Kahramanmaraş’ın tescilli yöresel ürünleri arasında yer alıyor. Böylece hem ürünün özgünlüğü koruma altına alınmış oldu hem de Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürüne bir değer daha kazandırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, tescil süreçlerinin sadece bir belge alma süreci olmadığının, aynı zamanda şehrin kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak stratejik bir adım olduğunun da altı çizildi. Bundan sonraki süreçte de başta gastronomi olmak üzere, şehrin geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerinin korunarak daha geniş kitlelere tanıtılacağı belirtildi.