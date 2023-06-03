Yılmaz Tunç kimdir? Yeni Adalet Bakanı kim oldu, Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç…

14 Mayıs TBMM seçimi ve 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından resmen yeni dönem başlamış oldu. Yeni seçilen vekiller ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin etti ve kabineyi açıkladı. Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Peki, Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Yılmaz Tunç’un biyografisi…

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir?

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1971 yılında Bartın'da dünyaya geldi.



Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.



AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.



Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.