Yıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek

Türk Patent ve Marka Kurumunun yayımladığı resmi bültende, Gaziantep fıstığının coğrafi menşe tescilinde değişiklik yapılarak Siirt fıstığı çıkarıldı.

Bu önemli gelişmeyle birlikte ilerleyen zamanlarda Siirt fıstığı için coğrafi işaret tescili resmen tamamlanacak. Siirt Valiliği, 2003 yılında dönemin Valisi Nuri Okutan öncülüğünde tescil başvurusu yapılmış, ancak fıstığın Antep fıstığının alt türü olduğu gerekçesiyle başvuru reddedilmişti. Konu iki kez yargıya taşınmış olmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştı.

Son dönemlerde eski Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ın çabaları, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın girişimleri ile Gaziantep'in ilgili kurumlarıyla uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşma, Siirt fıstığının coğrafi işaret tescili için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.