GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek
HaberlerGündem Haberleri Yıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek

Yıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek

06.02.2025 - 19:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek

Siirt fıstığının coğrafi işaret tescil süreci önemli bir aşamaya ulaştı. Yıllardır Antep fıstığının bir alt türü olarak kabul edilen Siirt fıstığı, artık kendi adıyla tescilleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunun yayımladığı resmi bültende, Gaziantep fıstığının coğrafi menşe tescilinde değişiklik yapılarak Siirt fıstığı çıkarıldı.

Bu önemli gelişmeyle birlikte ilerleyen zamanlarda Siirt fıstığı için coğrafi işaret tescili resmen tamamlanacak. Siirt Valiliği, 2003 yılında dönemin Valisi Nuri Okutan öncülüğünde tescil başvurusu yapılmış, ancak fıstığın Antep fıstığının alt türü olduğu gerekçesiyle başvuru reddedilmişti. Konu iki kez yargıya taşınmış olmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştı.

Son dönemlerde eski Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ın çabaları, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın girişimleri ile Gaziantep'in ilgili kurumlarıyla uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşma, Siirt fıstığının coğrafi işaret tescili için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Güncel Haberler

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
#Gündem

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Yıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek
#Gündem

Yıllardır Antep fıstığının alt ürünüydü! Artık kendi adıyla tescillenecek

Milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan dünyanın gündeminde: Türk Donanması, Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik'te operasyon yapabilecek
#Gündem

Milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan dünyanın gündeminde: Türk Donanması, Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik'te operasyon yapabilecek