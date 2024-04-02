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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan doğum günü ve baby shower partisi!

Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkinin ardından Eylül 2022'de hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran ikiliden Atiksoy, dün 38'inci yaşına girdi. Ünlü isim, doğum günü kutlamasıyla beraber baby shower partisi de düzenledi.

02.04.2024 - 10:57 |
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan doğum günü ve baby shower partisi!

Güzel oyuncunun partisinde çekilen kareler, sosyal medyada paylaşıldı. Baby shower'da pembe elbisesi ve renkli makyajıyla boy gösteren Atiksoy, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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