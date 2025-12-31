Yılbaşında hastaneler açık mı? 1 Ocak 2026 devlet hastaneleri, özel hastaneler çalışıyor mu?

Haberin Devamı

31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günü hastaneler açık mı sorusu vatandaşın araştırdığı konular arasında yer aldı. 1 Ocak Perşembe günün resmi tatil olması dolayısıyla 31 Aralık Çarşamba günü hastane çalışma saatleri merak konusu oldu.

31 Aralık, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Çarşamba gününe denk gelen 31 Aralık'ta yarım gün uygulaması bulunmuyor ve gün tam mesai günü olarak uygulanıyor.

31 ARALIK'TA HASTANELER AÇIK MI?

Buna bağlı olarak sağlık hizmetleri de normal işleyişiyle devam ediyor. Mevzuata göre hastaneler, 31 Aralık Çarşamba günü tam gün açık olacak.

Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde poliklinik hizmetleri normal mesai saatleri içinde sürdürülecek. Acil servisler ise her zaman olduğu gibi 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

YILBAŞINDA ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?

Özel hastanelerde durum, kurumun kendi yönetim politikasına göre değişiklik gösterebilir.



Acil Servis: Özel hastanelerin acil servisleri de tıpkı devlet hastaneleri gibi yılbaşı günü ve gecesi açıktır.



Branş Muayeneleri: Bazı özel hastaneler resmi tatil nedeniyle poliklinik hizmetlerini durdururken, bazıları sınırlı kadro ile randevulu hasta kabul edebilmektedir. Gitmeden önce ilgili hastaneyi telefonla arayarak bilgi almanız mağduriyet yaşamamanız adına önemlidir.