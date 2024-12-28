Yılbaşına doğru milli piyango heyecanı da artıyor! Tamamı dağıtım garantili 'Herkesin gönlünde yatan bir para'

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı. Bilet fiyatları çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 lira olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olan 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın isabet ettiği bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ise şanslı kişiyi bulana kadar devam edecek.

'İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ'

Daha önce bayisinden büyük ikramiye çıktığını belirten bayi sahibi Saniye Tanrıkulu, “İkramiyenin tamamı dağıtım garantili. Müşterilerimiz heyecanlı, devamlı bilet almak istiyorlar. Yoğun bir şekilde bilet talebi var. Dağıtım garantili 600 milyon TL için çok heyecanlıyız. Daha önce bayimizden büyük ikramiye çıkmıştı. Bütün ikramiyelerin dağıtılacağını biliyoruz. Herkese hayırlı olsun diyoruz. Büyük ikramiye çıkacağı için insanlar heyecanlı. Herkesin hayalindeki para. Yoğunluğumuz çok fazla. Şanslarını muhakkak denemeliler. Bol bol bilet almalılar. Toplamda 3 milyar 500 milyon TL ikramiye dağıtılacak" dedi.

Haberin Devamı

En çok çeyrek biletlerin satıldığını belirten Tanrıkulu, “Herkes biletlerini alsın. Yeni yıla zengin bir şekilde girsinler. En çabuk çeyrek biletlerimiz tükeniyor. Bilet satımında herkes işten çıkıp geldiği için akşam saatleri daha yoğun oluyor. Bir an önce biletlerini almalarını, son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'YENİ YILA ZENGİN GİRMEK İSTİYORLAR'

Rekor büyük ikramiyeye dair insanların sınırsız hayalleri olduğundan bahseden Tanrıkulu, “Kimisi yat, ev ve araba alacağını söylüyor. İnsanların değişik ve sınırsız hayalleri var. Yeni yıla zengin girmek istiyorlar ve heyecanları o yönde ilerliyor. Totem olarak benim seçtiğim biletlerin iyi geldiğini söylüyorlar. Bazıları ise kimse olmadan ya da arkasını dönüp bilet seçmek istiyor. 'Abla sen bileti seç, bana getir' diyenler de var" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'HERKESİN GÖNLÜNDE YATAN BİR PARA'

Büyük ikramiyenin ihtiyacı olan insanlara çıkmasını dileyen İrfan Yazıcı, “Büyük ikramiye bana çıksa ilk önce büyük bir şok yaşardım. Sonrasında hayaller kurmaya başlardım. Belli bir miktarı kendime ayırırdım. Kalan miktarı da ihtiyacı olan kişilere dağıtırdım. Hayat şartlarına göre ailemin durumunu daha kolaylaştırmak için onlara imkân sağlardım. Elimden geldiği kadar kimsesiz çocuklara bağışlardım. Herkesin gönlünde yatan bir para. Herkese hayırlı uğurlu olmasını isterim. Muhtaç olan insanlara çıkmasını temenni ederim" diye konuştu.

'MUHTAÇ İNSANLARA DAĞITIRIM'

Kendisine büyük ikramiye çıkarsa yapacaklarını anlatan Çetin Sarı, “Önce aileme, eşime ve çocuklarıma dağıtırım. Evlilik çağında bir oğlum var. Onu evlendirmek istiyorum. Her sene Saniye Abla'dan düzenli olarak bilet alıyorum. Bir evim olsun benim için yeterli. Kalan parayı ise muhtaç insanlara dağıtırım. Heyecanlıyım. İnşallah bana çıkar" dedi.

Haberin Devamı

ÇEKİLİŞ SONUCU 31 ARALIK GECESİ AÇIKLANACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı rekor ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Dağıtım garantili 600 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.