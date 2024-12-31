YÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸve ÅžiÅŸli'de bazÄ± yollar kapatÄ±ldÄ±!

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda gÃ¼venlik tedbirleri aldÄ±. Bu Ã§erÃ§evede BeyoÄŸlu, ÅžiÅŸli ve BeÅŸiktaÅŸ ilÃ§elerindeki bazÄ± yollar saat 14.00 itibarÄ±yla geÃ§ici olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. UlaÅŸÄ±mÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in alternatif gÃ¼zergahlar belirlendi. Taksim MeydanÄ±'nda ise gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla demir bariyerler kuruldu.

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Ä°STÄ°KLAL CADDESÄ° VE BU CADDEYE Ã‡IKAN TÃœM SOKAKLARÂ

BeyoÄŸlu'nda, Ä°stiklal Caddesi ve bu caddeye Ã§Ä±kan tÃ¼m sokaklar, TakÄ± Zafer Caddesi, SÄ±raselviler Caddesi (Hocazade Sokak kesiÅŸiminden Taksim Meydan'a kadar), AsmalÄ± Mescit Caddesi, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Sokak, OsmanlÄ± Sokak, TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± Ã¼zerinde Zambak Sokak, AtÄ±f YÄ±lmaz Caddesi (SakÄ±zaÄŸacÄ± Taksi DuraÄŸÄ±) ve Balo Sokak giriÅŸleri, Yeni Ã‡arÅŸÄ± Caddesi, TurnacÄ±baÅŸÄ± Caddesi, MeÅŸelik Sokak, Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k Sokak, Aslan YataÄŸÄ± Sokak, KazancÄ± YokuÅŸu, HamalbaÅŸÄ± Caddesi (Ã–mer Hayyam Caddesi kesiÅŸiminden itibaren), MeÅŸrutiyet Caddesi (Karayel Sokak kesiÅŸiminden itibaren), Ä°lk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, KumbaracÄ± YokuÅŸu, PostacÄ±lar Sokak, Yeni Ã‡arÅŸÄ± Caddesi ve Hayriye Caddesi kesiÅŸiminden itibaren tÃ¼m yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Alternatif gÃ¼zergahlar ise; TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi, KemeraltÄ± Caddesi, Refik Saydam Caddesi ve Tersane Caddesi olarak belirlendi.

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ÅžÄ°ÅžLÄ°'DE YENÄ° GÃœZERGAHLAR BELÄ°RLENDÄ°



ÅžiÅŸli'de, Mim Kemal Ã–ke Caddesi ile Vali KonaÄŸÄ± Caddesi kesiÅŸimi, Abdi Ä°pekÃ§i Caddesi dÃ¶nÃ¼ÅŸleri, Bostan Sokak, Atiye Sokak, AltÄ±n Sokak, Prof. Dr. Fevzi FevzioÄŸlu Sokak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Alternatif gÃ¼zergahlar ise TeÅŸvikiye Caddesi, ValikonaÄŸÄ± Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

BeÅŸiktaÅŸ'ta ise KireÃ§hane Sokak ile Ã‡aÄŸrÄ± Sokak kesiÅŸiminden, Alay Emini Sokak kesiÅŸimine kadar olan bÃ¶lge trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. AraÃ§ akÄ±ÅŸÄ±, Ulus Mahallesi istikametine yÃ¶nlendirildi. Alternatif gÃ¼zergÃ¢hlar ise YeÅŸilpÄ±nar Sokak, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi olarak belirlendi.