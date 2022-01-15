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YHT'de PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, YHT, anahat ve bölgesel trenlerde seyahat için negatif PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

15.01.2022 - 15:50 | | İHA
YHT'de PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, YHT, anahat ve bölgesel trenlerde seyahat için negatif PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm bilet işlemlerinizde ve trenlerimize binerken HES kodu ibraz etmeniz yeterlidir” ifadelerine yer verdi.

YHTde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

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