DMM'nin sosyal medya hesabÄ±ndan, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "YeÅŸil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro Ã¶deme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Ä°ddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, Avrupa BirliÄŸi'nin resmi internet sitesinde 30 Avrupa Ã¼lkesinin, vizeden muaf Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ±na seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluÄŸu" getirdiÄŸi bilgisinin yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ETIAS seyahat yetkisi aranacak Ã¼lkelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± listede TÃ¼rkiye'nin bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"TÃ¼rk hizmet (gri renk) ve hususi (yeÅŸil renk) pasaportlarÄ±nÄ±n, Schengen alanÄ±na girmeden Ã¶nce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS Ã§erÃ§evesinde elektronik olarak Ã¶n onay almalarÄ± gerekeceÄŸi iddiasÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r. ETIAS sistemi, Schengen bÃ¶lgesine vizesiz girme hakkÄ±na sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na uygulanmayacaktÄ±r. Kamuoyunu manipÃ¼le etmeye yÃ¶nelik asÄ±lsÄ±z iddialara itibar etmeyiniz."

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