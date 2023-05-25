Yeşil Sol Parti'den ikinci tur kararı

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ikinci tur kararını şu sözlerle açıkladı:

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin duruşunu kamuoyu bilgisine sunmak istiyoruz. Bizler halkın eşitlik adalet hak mücadelesine kefiliz. tek ölçütümüz bu değerlerdir. hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız. 28 Mayıs'ta oylanacak olan bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. Bu talep sandığa yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan ayrılmış adaletli rejim inşa etmektir. Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçen onu ve iktidarını değiştirmektir. Kürt halkı ve Türkiye toplumunun demokrasi eşitlik beklentisi ve özlemini demokratik sandık iradesini tanımak önemli ve önceliklidir. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz. Israr ve inatla mücadelemizi sürdürecek asla ve asla pes etmeyeceğiz.