Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul’da gözaltına alındı.
26.04.2023 - 10:39 |
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katılan ve PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul’da yakalandı.