GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı
ABONE OL

Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul’da gözaltına alındı.

26.04.2023 - 10:39 |
Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katılan ve PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul’da yakalandı.

 

GÜNCEL HABERLER

Kate Middleton herkesin merak ettiği sırrını gazetecinin kulağına fısıldadı

Kate Middleton herkesin merak ettiği sırrını gazetecinin kulağına fısıldadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

AK Partili Kurtulmuş'tan anket açıklaması: AK Parti açık ara önde

AK Partili Kurtulmuş'tan anket açıklaması: AK Parti açık ara önde