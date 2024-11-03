YeÅŸil altÄ±n 15 Ã¼lkenin sofralarÄ±nda yer alÄ±yor

Verimli ve dÃ¼z tarÄ±m arazileri nedeniyle "Ä°Ã§ Anadolu'nun Ã‡ukurovasÄ±" olarak bilinen Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esi turÅŸusuyla dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde tanÄ±nÄ±yor.

Ä°lÃ§eyle adeta Ã¶zdeÅŸleÅŸen "Ã‡ubuk turÅŸusu", belediye ve Ankara KalkÄ±nma AjansÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda kurulan Ã‡ubuk Ev Tipi TurÅŸu Ãœretim Tesisi'nde Ã¼retiliyor. Yaz aylarÄ±nda Ã¼retimi yapÄ±lan Ã‡ubuk turÅŸusu, sonbahar ve kÄ±ÅŸ dÃ¶neminde raflarda yerini alarak, alÄ±cÄ±lara sunuluyor.

TurÅŸu sevenler Ã¶zellikle salatalÄ±k turÅŸusunu tercih ederken bÃ¶lgede aralarÄ±nda lahana, patlÄ±can, havuÃ§, mÄ±sÄ±r, mandalina ve muzun da olduÄŸu 40 Ã§eÅŸit turÅŸu yapÄ±lÄ±yor.

"YeÅŸil altÄ±n" 2008'de TÃœRKPATENT'ten coÄŸrafi iÅŸaret aldÄ±

Ã‡ubuk Belediye BaÅŸkanÄ± Baki DemirbaÅŸ, Ã‡ubuk turÅŸusunu, "yeÅŸil altÄ±n" olarak nitelendirdiklerini sÃ¶yledi.

TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumundan (TÃœRKPATENT) 2008 yÄ±lÄ±nda coÄŸrafi iÅŸaret tescili alan ve Avrupa BirliÄŸi'ne de tescil baÅŸvurusu yapÄ±lan turÅŸunun marka haline geldiÄŸini vurgulayan DemirbaÅŸ, "40 Ã§eÅŸit turÅŸu kuruyoruz. TurÅŸumuzu lezzetli yapan en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸin, yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan tÃ¼m malzemelerin ilÃ§emizde Ã¼retilmiÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ancak ilÃ§emizde yetiÅŸmeyen mandalina ve muz turÅŸusunu deneme amaÃ§lÄ± yaptÄ±k" dedi.

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DemirbaÅŸ, mÃ¼ÅŸteriler tarafÄ±ndan en Ã§ok salatalÄ±k turÅŸusunun tercih edildiÄŸini, diÄŸer turÅŸulara talebin de artÄ±ÅŸ eÄŸiliminde olduÄŸunu dile getirdi.

TÃ¼rkiye'nin her yerine satÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ± bilgisini veren DemirbaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Yurt dÄ±ÅŸÄ±na da satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã‡ubuk turÅŸumuzun pazar payÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor. TurÅŸumuz, TÃ¼rkiye'deki sofralarÄ±n yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, Ä°talya, Ä°sviÃ§re, Ä°ngiltere'nin de olduÄŸu 15 Ã¼lkenin vazgeÃ§ilmezi haline geldi. Hedefimiz, TÃ¼rkiye'de olduÄŸu gibi dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin sofralarÄ±nda Ã‡ubuk turÅŸusunun yerini almasÄ± ve dÃ¼nya markasÄ± haline gelmesidir."

DemirbaÅŸ, turÅŸu Ã¼retiminin yÃ¼zde 80'inin salatalÄ±ktan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bu Ã¼rÃ¼nÃ¼ lahana, domates, patlÄ±can turÅŸularÄ±nÄ±n takip ettiÄŸini bildirdi.

Ã‡ubuk topraklarÄ±nda yetiÅŸen "Toros tipi salatalÄ±k"larÄ±n, Ã¶zellikle kaynak sularÄ±yla beslenmesinin ayrÄ± bir lezzet kattÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DemirbaÅŸ, su, tuz ve sirke oranlamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra defne yapraÄŸÄ±, dereotu, sarÄ±msak ile Ã§eÅŸitli aromalarÄ±n da Ã‡ubuk turÅŸusunun marka haline gelmesine katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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DemirbaÅŸ, turÅŸunun yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki pazar payÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla yapÄ±lan festivallere katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, talepler doÄŸrultusunda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen heyetlere hem ilÃ§enin hem de turÅŸularÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

"Mevsiminde yetiÅŸen meyve ve sebzelerin turÅŸusunu kuruyoruz"



Ankara KalkÄ±nma AjansÄ± desteÄŸiyle kurulan Ã‡ubuk Ev Tipi TurÅŸu Ãœretim Tesisi'nde gÃ¶rev yapan GÃ¼lden Tosun da iÅŸletmede Ã‡ubuk turÅŸusunu tanÄ±tmak amacÄ±yla Ã¼retimler ve eÄŸitimler dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

SalatalÄ±k turÅŸusunun ardÄ±ndan turÅŸunun vazgeÃ§ilmezi sarÄ±msaÄŸÄ±n da bu yÄ±l itibarÄ±yla ilÃ§ede Ã¼retilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Tosun, tamamen doÄŸal yÃ¶ntemlerle Ã¼rettikleri Ã¼rÃ¼nleri, insanlarÄ±n beÄŸenisine sunduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Tosun, Ankara YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi GÄ±da BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerinin tesise gelerek uygulama yaptÄ±klarÄ± bilgisini vererek, "LaboratuvarÄ±mÄ±zda Ã§eÅŸitli testler yaparak, turÅŸunun daha faydalÄ± hale getirilmesini saÄŸlÄ±yoruz. Mevsiminde yetiÅŸen meyve ve sebzelerin turÅŸunu kuruyoruz" diye konuÅŸtu.

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"Gelen taleplere gÃ¶re farklÄ± turÅŸular yapmaya devam edeceÄŸiz"



Ã‡ubuk TurÅŸucular Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Hasan HÃ¼seyin Benli de ailesi tarafÄ±ndan 48 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan turÅŸu yapÄ±m iÅŸini devam ettirdiÄŸini belirterek, kendisinden sonra da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu iÅŸi sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶yledi.

Ä°lk olarak Ã‡ubuk'ta Ã¶zel olarak yetiÅŸtirilen salatalÄ±klarÄ±n turÅŸusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Benli, "Daha sonra gelen talebe gÃ¶re farklÄ± sebzelerden turÅŸu yapmaya baÅŸladÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 40 Ã§eÅŸit turÅŸu Ã¼retimi yapÄ±yoruz. BugÃ¼ne kadar beÄŸenilmeyen bir turÅŸu tÃ¼rÃ¼mÃ¼z olmadÄ±. Gelen taleplere gÃ¶re farklÄ± malzemelerden turÅŸu yapmaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

Benli, yÄ±llÄ±k 200 ton turÅŸu satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, 1 kilogramlÄ±k salatalÄ±k turÅŸusunun 100 lira, 2 kilogramlÄ±klarÄ±n 200 lira, 5 kilogramlÄ±klarÄ±n ise 400 liradan satÄ±ÅŸa sunulduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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