Yerli Covid-19 aşısı Turkovac ile ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca resmen duyurdu
Bakan Koca, "Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı" haberini paylaştı.
04.02.2022 - 22:17 |
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Hatırlatma dozlarında Turkovac için kolları sıvayalım.
Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Hatırlatma dozlarında Turkovac için kolları sıvayalım. pic.twitter.com/34c06tEtFT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022