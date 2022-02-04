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Yerli Covid-19 aşısı Turkovac ile ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca resmen duyurdu

Bakan Koca, "Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı" haberini paylaştı.

04.02.2022 - 22:17 |
Yerli Covid-19 aşısı Turkovac ile ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca resmen duyurdu

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Hatırlatma dozlarında Turkovac için kolları sıvayalım.

 

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