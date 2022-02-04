Yerli Covid-19 aşısı Turkovac ile ilgili sıcak gelişme! Bakan Koca resmen duyurdu

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Hatırlatma dozlarında Turkovac için kolları sıvayalım.

Yerli Covid-19 aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Hatırlatma dozlarında Turkovac için kolları sıvayalım. pic.twitter.com/34c06tEtFT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022