Yerin altından çıkıyor, zeytinyağıyla parıldıyor! 45 yıllık Oltu taşı ustası Erzurum’un siyah kehribarına ömrünü adadı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşık 45 yıldır Oltu Taşı'nı binbir emekle işleyen Halis Aydın, mütevazi atölyesinde üretim yapmaya devam ediyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Oltu Taşı sanatına 45 yıldır emek veren, 63 yaşındaki usta Halis Aydın'ı atölyesinde ziyaret etti. Geleneksel yöntemlerle, büyük bir sabır ve göz nuruyla işlenen Oltu Taşı ürünleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Oltu Taşı işlemeciliğinin kültürel mirasımızdaki yeri ile bu kadim sanatın ustalık geleneğiyle gelecek nesillere aktarılmasının taşıdığı önem vurgulandı.

GÖZNURU VE EMEKLE ORTAYA ÇIKAN ESERLER

İnsanoğlunun bilinen en eski süs eşyalarından olan Oltu Taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde yöre insanının emeği ile yeraltından bin bir güçlükle çıkarılıyor. Taşın saklanması ve şekil verilmesi de ayrı bir özen ve emek gerektiriyor. Her usta bir heykeltıraş titizliğinde çalışır ve yumuşak Oltu Taşı'nı çifte su verilmiş bıçakla yontup zımparalayarak şekil verir. Tebeşir tozu ve zeytinyağı ile cilalanan taşlar, kolyeden küpeye, sigaralıktan yüzüğe pek çok süs eşyasına dönüşür. Topraktan çıktığında çok yumuşak olmasına rağmen hava ile temas ettiğinde hemen sertleşir. Bu yüzden de galeriden çıkıp cilalanana kadar mutlaka nemli ortamda saklanır. Büyük emekle çıkarılan bu maden küçük atölyelere gönderilir. Atölyelerde, tasarlanan süs eşyalarına göre sınıflandırılan maden, el çarkı ile işlenir.