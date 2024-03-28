Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği yazıya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi. Gönderilen yazıda, seçim sonrası oy sayım işlemlerinin geç saatlerde bittiği ve bunun okulların aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellediği belirtildi. Bakanlık, eğitim kurumlarını hazır hale getirmek amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.