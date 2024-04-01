Yerel seçimler dünya basınında

Türkiye’deki genel seçimler dün uluslararası basın tarafından da yakından izlendi. Başta Avrupa ülkelerinden olmak üzere dünyanın önde gelen basın kuruluşları yerel seçimlerde özellikle İstanbul’u mercek altına aldı. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyle:

ALMANYA

- BILD: Alman gazete, “Türkiye’de yaklaşık 61 milyon kişi belediye başkanlarını ve yerel politikacılar seçti. İlk sonuçlara göre muhalefet hem İstanbul ve başkent Ankara gibi önemli şehirlerde, hem de ülke genelinde önde. 2019 yılındaki önceki yerel seçimlerde AKP yüzde 44 oy almıştı” yorumunda bulundu.

- DW: Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle seçimlerden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Bu son seçimim” açıklamasını manşete çekti. DW kilit kentlerde muhalefetin önde olmasına dikkat çekti.

FRANSA

- AFP: Fransız haber ajansı yayınladığı haberinde, “Muhalefet İstanbul ve Ankara’da kazanmayı garantiledi. Her iki kentin ana muhalefet partisi üyesi belediye başkanları, haneleri vuran ekonomik kriz karşısında kamuoyu araştırma kuruluşları tarafından favori gösterilmekteydi” ifadelerine yer verdi.

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- FRANCE 24: Fransız haber sitesi “Büyük ödül İstanbul” başlığını attı. Seçimlerin yerel idarecileri belirlemekten daha fazlası olarak algılandığı belirtilen haberde, “ana muhalefet partisinin önemli şehirler üzerindeki kontrolünü korumaya kararlı göründüğünü gösterdi” değerlendirmesi yapıldı.

- LE MONDE: “İstanbul seçimi” başlığı atan Fransız yayın organı, Türkiye’de 2011’den beri hemen her sene sandığa gidildiğini aktardı. Haberde yerel seçimlerin ekonomiye dair tartışmaların gölgesinde geçtiği tespitine yer verildi.

- EURONEWS: “Yerel veya değil, oy kıymetlidir” diye yazan Euronews, İstanbul’daki sonucun Türkiye siyasetinin geleceği üzerinde belirleyici olabileceği yorumunu yaptı. Haberde, İstanbul’un 16 milyonluk nüfusuyla 27 Avrupa Birliği ülkesinin 20’sinden büyük olduğuna dikkat çekildi.

İNGİLTERE

- BBC: İngiliz yayın kuruluşu, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi, İstanbul da dahil olmak üzere ülkenin büyük şehirlerindeki yerel seçimlerde liderliği ele geçirdi” sözleriyle sunduğu haberinde, anket ve analizlere de geniş yer verirken, son seçimlerin aksine muhalefetin blok halinde seçime gitmediğini aktardı.

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- REUTERS: İstanbul ve Ankara’daki sonuçları ön plana çıkaran ajans, ülkenin en büyük iki kentini elde tutmanın muhalefetin politik bir güç olmaya devam etme çabalarını destekleyeceği yorumunu yaptı.

ABD

- NEW YORK TIMES: NYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’u geri almak için bizzat kampanya yaptığına dikkat çekti. Gazete, Türkiye çapında tüm yerel idareler için sandık kurulsa da gözlerin yoğun nüfusu ve ekonomik büyüklüğüyle İstanbul’a çevrildiğini yazdı.

- CNBC: “İstanbul’u kim alırsa Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olabilir” manşeti atan Amerikan televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetteki yükselişine 1994’te İstanbul’a belediye başkanı seçilerek başladığına vurgu yaptı.

KATAR

- ALJAZEERA: Katar merkezli yayın organı da seçimleri büyükşehirler ekseninde aktardı. AlJazeera’nin haberinde genel seçimler üzerinden sadece 10 ay geçmesine rağmen seçimlere ilginin yüksek olduğunu vurguladı.

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