Yer Ordu: Ortaokul öğrencilerinden Türk savunma sanayisine destek!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısına duyarsız kalmayan Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan Ortaokulu öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın öncülüğünde okulda bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde yaklaşık 135 öğrenci tarafından toplanan harçlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na gönderildi.

“Savunma sanayimize destek olmak milli bir vazife”



Türkiye'nin savunma sanayisine destek olmanın milli bir vazife olduğunu söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın, "Biz bu projemizle millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirilmesi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 5'inci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na nakdi yardım toplanması amacıyla okulumuz genelinde yardım toplama etkinliği düzenledik. Okul idaremizin de desteğini alarak yapmış olduğumuz bu etkinlik ile öğrencilerimizin milli konularda dayanışma içerisinde olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 23 Ekim Çarşamba günü ülkemizin gözbebeği kurumlarından olan TUSAŞ'a yapılan hain saldırılar da göstermiştir ki savunma sanayimize destek olmak milli bir vazifedir. Burada emeği geçen başta öğrencilerimize, ailelerine ve öğrencilerimizi her konuda destekleyen okul idaremize teşekkür ederiz” dedi.

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