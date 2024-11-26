Yer Ankara: Otobüs şoförüne saldırıyı engellemek isteyen kadın sürücü hastanelik oldu

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olan Huriye Çağlak, durağa 06 ETM 884 plakalı otomobilini park eden O.C.'den aracını çekmesini isteyince tartışma çıktı.

Trafik ışıklarında su sattığı sırada durumu gören ve yüzde 58 engeli bulunan Yaşar Güllü, sürücüye müdahale etti. Sürücü, kendisine engel olmaya çalışan Yaşar Güllü'yü darbetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Güllü'ye, bir hafta iş göremez raporu verildi. Güllü ile otobüs şoförü Huriye Çağlak, sürücü hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan O.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'KADINA SALDIRICAK DİYE MÜDAHALE ETTİM'

Yaşar Güllü, 2006 yılında TIR şoförlüğü yaparken geçirdiği kaza sonucu omuriliğinin zedelendiğini söyleyerek, Ben su satarken üşüdüğüm için karşıya çay içmeye gidecektim. Beyaz bir aracın sürücüsü kapıyı açmış EGO otobüs şoförü kadına hakaret ve çok ağır küfürler ediyordu. Kadına saldıracaktı. Ben de yanına yaklaşıp, ‘Beyefendi ne yapıyorsunuz, yazık’ dedim. ‘Sen ne diyorsun lan’ diyerek bana yumruk attı. Ben zaten yüzde 58 engelliyim, omuriliğimde kırık var. Beni uzun bir süre dövdü, 5 saat hastanede tedavi altında kaldım.

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Yüzümde yaralar var, beyin MR’ım çekildi. Hiç tanımadığım, husumetimin olmadığı ve hiç hakaret etmediğim biri kişi beni dövdü. EGO şoförüne saldırmaması için Allah rızası için müdahale ettim. Çevredekiler adamın beni dövmesini görmesine rağmen izledi, kimse müdahale etmedi. Beni döverek karşı kaldırıma kadar götürdü. Belime çok darbe aldım, çalışamaz hale geldim. Şikayetçi ve davacıyım. Bir kadına saldıracak böyle bir kişinin trafikte gezmemesi lazım. Ben bunu hak etmedim, bir kadına bu kadar küfredilmez. Kadına saldıracak diye müdahale ettim dedi.

'MÜDAHİL OLMASAYDI BENİ DÖVEBİLİRDİ'

Otobüs şoförü Huriye Çağlak da sürücü hakkında şikayetçi olduğunu söyleyerek, Durağın kenarında durduğu için bizim yolcu almamızı engelliyordu. Kornaya bastım, elini camdan çıkarıp rahat hareketler yapıyordu. Sonrasında tekrar selektör yaptım yine aynı şekilde. Sonra ben plakanın resmini çektim. Plakanın resmini çekince de rahatsız oldu. ‘Sen kimsin de benim resmimi alıyorsun’ dedi. Sonra ağzı alınmayacak küfürler etmeye başladı.

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Sonrasında ben de kızdım ona, arabaya geçtim. O sırada Yaşar Ağabey devreye giriyor, onu hırpalıyor. Adamın burnuna vurmuş, burnu kan içindeydi. Ondan sonra biz ayırdık. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. O adam benim yüzümden dayak yedi. Yaşar Bey'in Allah'a işini rast getirsin. Çünkü beklemediğim bir şeydi. Adam sırf bana küfrediyor diye müdahale etti. Müdahil olmasaydı adam üzerime yürüyecekti benim, beni dövebilirdi. Yaşar Ağabey yardımıma hızır gibi yetişti ifadelerini kullandı.