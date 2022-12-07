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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a saldıran zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yakalandığını açıkladı.

07.12.2022 - 20:06 |
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a saldıran zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz, Twitter hesabından bir video paylaşarak yaşananları anlattı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" dedi.

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