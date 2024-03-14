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Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi! Metroda seferler yapılamıyor

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan yolcu nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

14.03.2024 - 15:24 | | Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL(DHA)
Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi! Metroda seferler yapılamıyor

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan yolcu nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi! Metroda seferler yapılamıyor

Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi! Metroda seferler yapılamıyor
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