Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi! Metroda seferler yapılamıyor
Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan yolcu nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
14.03.2024 - 15:24 | | Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL(DHA)
Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan yolcu nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.