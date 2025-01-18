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'Yenidoğan çetesi' davasında sanık avukatlarının talebi reddedildi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, sanık avukatlarının yaptığı reddihakim talebi üst mahkeme tarafından reddedildi.

18.01.2025 - 16:29 | | DHA
'Yenidoğan çetesi' davasında sanık avukatlarının talebi reddedildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14 Ocak'taki duruşmasında, sanık avukatları tarafından yapılan reddihakim talebi, bir üst mahkeme olan Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme, reddihakim taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek, dava dosyasını ilgili mahkemeye geri gönderdi. Davanın görülmesine aynı heyetle 18 Şubat'ta devam edilecek.

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