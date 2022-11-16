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Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'a rekor hapis cezası

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

16.11.2022 - 13:06 | | Mikail BIYIKLI - İSTANBUL DHA
Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'a rekor hapis cezası

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.

Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından belli olacak. Kararın okunmasına devam ediliyor.

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