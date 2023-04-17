Yeni yöntemleri ifşa oldu! Seçmenler hedefte, bu linke sakın tıklamayın

Tüm Türkiye 14 Mayıs’taki seçimleri beklerken, dolandırıcılar da boş durmuyor. Son yıllarda online alışveriş sitelerini, bankaların resmi internet sitelerini hatta Merkez Bankası’nın sosyal medya hesaplarını bile kopyalayarak vatandaşı tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar şimdi de duyarlı seçmenleri hedef aldı. Sahtekarlar, seçim kaydını kontrol etmek ya da güncellemek isteyen vatandaşları kandırmaya çalıştı.

YSK’NIN ADIYLA MAİL GELDİ

Posta'da yer alan habere göre; Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adını kullanan dolandırıcılar, vatandaşa “Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti” başlıklı bir mail gönderdi. Mailde, “Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? T.C. seçmen kaydınıza ulaşmak için lütfen öncelikle ilgili formu kullanarak ikamet ettiğiniz adresinizi seçiniz.

Sorgulama sonucu 2’nci adımda belirtmiş olduğunuz cep telefonunuza gönderilecektir. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olunuz” yazan dolandırıcılar, vatandaşı oltalayarak kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

İNANDIRICI OLSUN DİYE

Sahtekarlar daha da inandırıcı olması adına maile şu bilgileri de ekledi: “Deprem bölgesinde yaşayan ve adres değişikliğini henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.” Dolandırıcılık kurbanı olmak üzere olan bir vatandaş, “Adres bilgilerimi kaydedip az kalsın sisteme kayıt oluyordum” dedi. Maili okuyan vatandaş, seçmen kaydını kontrol etmek amacıyla mailde bulunan “Seçmen Kaydınızı Sorgulayın” linkine tıkladığında ise dolandırıcılık mağduru oluyor.

GÜNDEMDE OLAN HER KONU

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili kendilerine de mail geldiğini belirten birçok vatandaş, “Ben de az kalsın bilgilerimi giriyordum” derken, bazıları da “Bu süreçte bu tarz dolandırıcılıklar çok fazla kullanılıyor. Dolandırıcılar gündemde olan her konuyla ilgili yeni yollar buluyor. Bunlara dikkat etmek gerek” diyerek farkındalık yaratmaya çalıştı.

ARAYIP KONTROL EDİN

Uzmanlar ise oltalama yöntemiyle internet kullanıcılarını kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirerek kişilerin para veya kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışanlara karşı vatandaşları şöyle uyarıyor:

Her telefondan ve her e-mail’den şüphelenin.

Bilmediğiniz numara ya da mail adreslerinden gelen bilgilere güvenmeyin, linke tıklamayın. Bilgilerini girmeyin.

Linklerin gerçek kuruma ait olup olmadığını kontrol edin. Örneğin YSK maili geldiyse ysk. gov.tr uzantısıyla bitmeli.

İnternet sitesinin gerçekliğinden şüphe ettiyseniz siteyi ‘arama motoru’ndan yani örneğin ‘google’ üzerinden aratın.

Giriş yaptığınız internet sitesinin adres çubuğunda kilit işaretinin olmasına dikkat edin.

Sitenin telefon ve adres gibi iletişim bilgilerini kontrol edin.

Sosyal paylaşım sitelerinde şifre, telefonunuza gelen onay kodu ve kart bilgilerini almayı deneyenlere karşı dikkat edin.

Eğer yanıltıcı bir yere tıklayıp giriş yaptığınızı düşünüyorsanız bankanızı arayıp bilgi verin ve şifrenizi değiştirin.

Şüphelendiğinizde ‘155 Polis İmdat’ı arayın. Dolandırılırsanız Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edin.