Yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te toplandı. Oturumda önce eski bakanlar milletvekili yemini etti. Ardından yeni bakanlar yemin etmek için kürsüye geldi. Sonrasında ise Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli - en yaşlı üye olarak - geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.

Oturum, milletvekili olan eski bakanların yeminiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Sonrasında 30. Meclis Başkanı için seçim yapılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem Meclis Başkanı seçimi, 1.tur oylaması ile yapıldı. Numan Kurtulmuş oyların 317'sini aldı. İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İLK TUR OYLAMA SONUÇLARI

Numan Kurtulmuş: 317

Tekin Bingöl: 131

Tülay Hatimoğulları Oruç: 51

Cihan Paçacı: 42

Mustafa Yeneroğlu: 16

Serap Yazıcı Özbudun: 20

Can Atalay :3



2. TUR OYLAMA SONUCU



İkinci turda da çoğunluk sağlanamadı. Kurtulmuş 2. turda 321 oy aldı.

Numan Kurtulmuş: 321

Tekin Bingöl: 131

Tülay Hatimoğulları Oruç: 51

Cihan Paçacı: 41

Başkan, Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilen 7 isim arasından seçiliyor. Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

Meclis Başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek. Meclis Başkanvekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak.

7 ADAY YARIŞTI

AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. Cihan Paçacı ise İYİ Parti’nin adayı olarak seçime katılıyor. Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.



TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu. Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

NUMAN KURTULMUŞ MECLİS BAŞKANI OLDU

İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanlığa seçildi. Kurtulmuş, seçimden sonra yaptığı konuşmasında “Nasıl hemen Divan'ın arkasında yer alan 'Egemenlik kayıtsızlık şartsız milletindir' sözü nasıl sadece motto ve slogandan ibaret değilse, demokratik anlayış manzumesi ise aynı şekilde Türkiye Yüzyılı ortak bir hedef ve amaçtır. Biliyoruz ki, insanlar fani, kurumlar ve kurallar kalıcıdır. Şu anda bu salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçiciyiz, faniyiz. Bu millet bize imkan tanımıştır. Bu imkanı Allah'ın verdiği kudret ve güç sayesinde sonuna kadar kullanacağız. Bizden sonraki nesiller de dünyada sözü güçlü, tesirli Türkiye için önüne hedefler koyacak, yoluna devam edecektir. Bir seçim geride kaldı. Bazen maksadını aşan sözler söylenmiş olabilir. Bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler sözler ortaya çıkmış olabilir.” diye konuştu.



Kurtulmuş, her alanda sözlerini dile getireceklerini belirterek, “Başkanlık seçiminden önce burada bakan arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Bir önceki hükümette görev alan, başarıyla görevlerini yerine getiren arkadaşlarımıza milletvekili olarak TBMM'ye hoş geldiniz diliyorum. Bugün burada yeminlerini yapan değerli bakan arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizmek isterim. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir kez daha onay vermiştir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmiş ve Türkiye'nin lideri olarak belirlemiştir” ifadelerini kullandı.



Anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, “Tartışmayı en yüksek perdeden yaparak, farklılıklarımızı net bir şekilde ortaya koyarak ama asla ve asla bir diğerimizi ötekileştirmeden fikirlerimizi söyleyebileceğimizi ifade ediyorum. Bir büyük sorumluluğu başta şahsım olmak üzere her milletvekili arkadaşıma hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin darbe izlerini taşıyan anayasadan Türkiye'nin kurtulması gerekmektedir. Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasa ile Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Burada tabii ki esas teşekkül bizleri oylarıyla Meclis'e gönderen milletin bizatihi kendisidir. Yeri geldiğinde parmağını sallayanlara inat aziz milletimiz demokratik olgunlukla mükemmel bir seçim kampanyasını geride bırakmış, bütün süreçleri de anayasal ve yasal süreçleri fevkalade güzel tamamlamış ve TBMM'yi oluşturmuştur” dedi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.