Yeni evli çiftler ödemeyecek! Tüm Emlakçılar Danışmanlar Birliği açıkladı

Zeynal Biçici, şehirdeki en yüksek kira bedellerinin 20-25 bin lira, en düşük fiyatların ise 8-10 bin lira aralığında seyrettiğini belirtti. Biçici, özellikle yeni binalarda kiralık ev talebinin yoğun olduğunu, ancak eski binalarda fiyatların düşmesine rağmen kiracı bulunmakta zorluk çekildiğini ifade etti. Biçici, fahiş fiyat uygulamalarının emlak piyasasını derinden etkilediğini vurgulayarak, "Yeni binalarda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız, çünkü talep çok yüksek. Ancak eski binalarda fiyatlar düşse de kiracı bulmak zor. Bu durum, hem ev sahiplerini hem de emlakçıları olumsuz etkiliyor" dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTLERE KİRA KOMİSYONU MÜJDESİ

Kırşehir'deki kiralık ev arayışında vatandaşın daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneldiğini belirten Biçici, "Aile Yılı kapsamında emlakçılar, yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla anlamlı bir karar aldı. Kırşehir'deki tüm emlak danışmanlığı birliği üyelerinden ev kiralayacak olan ve evlenen çiftlerden kiralama komisyonu almayacak. Bu kararın, yeni yuva kuracak çiftlerin maddi yükünü hafifletecek. Aile Yılı'nda genç çiftlerimize destek olmak bizim için önemli. Komisyon almayarak onların yanında olacağız" diye konuştu.