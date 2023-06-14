Yeni dönemin 2. Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olarak yer alıyor. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabinede masada olacak konular olarak ön plana çıkıyor. Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konular da gündemde olacak.

KONUT İNŞASINA HIZ

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de Kabine’de ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin Kabineye sunum yapacak. Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak. Kabinede ayrıca terörle mücadele operasyonları ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

MEMUR MAAŞINDA SON DURUM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemin ilk yasal düzenlemelerine ilişkin DHA'ya konuştu. Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başladı

CNN TÜRK'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında asgari ücrete ara zam ne kadar olacak sorusunu değerlendiren Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin şöyle konuştu: Yarın bakanlar kurulu toplanıyor. Rakamlar oraya iletilecek. Bayramdan önce yeni asgari ücret ilan edilecek. Bu aslında bir ara zam. Yüzde 30 olmuştu geçtiğimiz sene. Bu yıl da o makası şöyle tarif ediyorlar. Alt sınır yüzde 20 üst sınır yüzde 30 olur gibi düşünülüyor. Eğer yüzde 20 olursa 10.208 lira oluyor. Ara zam yüzde 25 olursa 10.633 lira oluyor. Geçen seneki gibi yüzde 30 bir artış olursa rakam 11.058 lira oluyor. Aslında bu rakam şu demek. Sen bunun altında işçiye bu paranın altında para veremezsin demek, üstünde verebilirsin. Asgari ücret belli olmadan artışa gidenler de oluyor. Minimum yüzde 20, maksimum yüzde 30'luk bir oran. Ama yine altını çizeyim bu bir ara zam. Önümüzdeki hafta başına bu rakamın belli olacağını düşünüyorum.

TOPLANTI SONRASI İŞÇİ KESİMİNDEN İLK AÇIKLAMA

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş heyeti temsilcisi Veli Solak, asgari ücret toplantılarının bayramdan önce bitmesini istediklerini belirterek, "Bizim talebimiz ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde bitmesi. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin maaşlarının günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" dedi.

Solak, toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığı yönündeki soruya, "Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız" cevabını verdi.

ZAM BEKLENTİLERİ NELER?

Peki asgari ücrette ara zam ne kadar olacak, beklentiler neler? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk’te açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Vedat Bilgin 500 dolar olacak açıklamasını yapmıştı. Asgari ücret parametresi sadece dolar değil bununla alakalı bir sürü parametre var. Kamu işçilerine verilen yüzde 45 zam var. Bu pencereden bakacak olursak 11 bin 500 ile 12 bin 300’ler seviyesinde asgari ücretin şekilleneceğini öngörüyoruz. Yüzde 40 artış olursa 11 bin 910, yüzde 45 olursa 12 bin 345 olur.

Kritik görüşme öncesinde geçtiğimiz gün TİSK ve hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklaması gelmişti. TİSK Başkanı Burak Akkol ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili önemli bilgiler vermişti."