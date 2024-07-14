GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan anne hakkında mahkeme kararını verdi

Yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan anne hakkında mahkeme kararını verdi

Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan annesi Y.F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.07.2024 - 01:23 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Yeni doğan bebeğini çöp konteynırının yanına bırakan anne hakkında mahkeme kararını verdi

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynırının yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü. Bebeği poşet içerisinde bıraktığı belirlenen annesi Y.F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.F.Ş. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald mitingdeki patlamada yaralandı

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald mitingdeki patlamada yaralandı

Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Silivri'de buzdolabı bomba gibi patladı, ev alev alev yandı

Silivri'de buzdolabı bomba gibi patladı, ev alev alev yandı