Yeni deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: Tam olarak kırılmadı

Depremin derinliği 10.79 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak bildirdi.

Kentte dün de 3.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

'TAM OLARAK KIRILMADI'

Prof. Dr. Naci Görür Bolu'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından paylaşığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

"Bolu-Mesciçele’de 4.1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak krılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir."