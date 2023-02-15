Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? 50 milyar TL bağış yapan Yeni Çamoluk otomotiv nereli?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedelerin yaralarının sarılması için bağış toplanıyor. Tüm kanalların ortak deprem yayını yaptığı Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptığı söylenen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim?

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİM?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Ancak Hamit Duras'ın yaptığı bağış güncellenerek 50 milyon TL olarak güncellendi.

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.