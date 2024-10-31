Yeni alÄ±nan tÃ¼feÄŸi denerken arkadaÅŸ katili oldu

Yeni alÄ±nan tüfeÄŸi denerken arkadaÅŸ katili oldu
EskiÅŸehir'de arkadaÅŸÄ± Erkan Åžalt'Ä± (30), pompalÄ± tÃ¼fekle baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼ren Okan E. ile olay sÄ±rasÄ±nda yanÄ±nda bulunan 1'i kadÄ±n, 3 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi. Okan E.'nin emniyetteki ifadesinde, arkadaÅŸÄ±nÄ±n yeni aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼feÄŸi denerken, tÃ¼feÄŸin ateÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde, TepebaÅŸÄ± ilÃ§esi Kartal Tepesi Sokak'taki 4 katlÄ± binanÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki dairede meydana geldi. Erkan Åžalt, Okan E., O.A. ve H.K., iddiaya gÃ¶re, sohbet ettikleri sÄ±rada tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Okan E., evde bulunan pompalÄ± tÃ¼fekle Åžalt'Ä± baÅŸÄ±ndan vurdu. Silah sesini duyanlarÄ±n ihbarÄ±yla adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, Åžalt'Ä±n olay yerinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Okan E., O.A. ile H.K. isimli kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda evde olduÄŸu belirlenen B.Y. isimli ÅŸÃ¼pheli de yakalandÄ±. Olayda kullanÄ±lan pompalÄ± tÃ¼feÄŸin ruhsatsÄ±z olduÄŸu da belirlendi.
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Okan E.'nin emniyetteki ifadesinde, "ArkadaÅŸÄ±m yeni tÃ¼fek almÄ±ÅŸ, onu deniyorduk. ArkadaÅŸÄ±m denediÄŸinde ateÅŸ almadÄ±. Ben elime aldÄ±ÄŸÄ±mda ateÅŸ aldÄ±" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.