Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: En az 15 ölü

Yemen'in bir bölümünü kontrol altında tutan Husilerin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Beyda kentinin ez-Zahir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40'ı ağır 67 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

2024'TEKİ PATLAMA

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde 31 Ağustos 2024'te bir akaryakıt istasyonunda gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana gelen patlamada, 5 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.