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Yemek firmasının dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi hastaneye kaldırıldı

13.10.2026 - 23:51Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Emircan DURAK/ KEMALPAŞA(İzmir), (DHA)

Yemek firmasının dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işletmeden gıda numuneleri alındı.

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İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle rahatsızlandı.

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Aynı firmadan yemek hizmeti alan farklı işletmelerde benzer şikâyetlerin ortaya çıkması üzerine, çok sayıda işçi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu belirtildi.

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Rahatsızlanan işçiler; Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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YEMEKLERİN HAZIRLANDIĞI İŞLETMEDEN NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, yemeklerin hazırlandığı işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde yapılacak analizlerle, işçilerin yaşadığı rahatsızlıkların tüketilen yemeklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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