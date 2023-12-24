Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur, şehrin yüksek yerlerine kar şeklinde düştü. Şehir merkezine 20 kilometrede bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi ise beyaz gelinliğini giydi.

Kar yağışı sonrası soluğu kayak merkezinde alan vatandaşlar kar topu oynayıp mangal ateşi yaktı. Burak Uzun, “Şehrin stresinden ve kalabalığından uzaklaşmak için güzel bir ortam var. Arkadaşlarımız ile toplanıp geldik. Mangal yapıp kayak hizmetlerinden faydalanabiliyoruz. Belediyenin güzel imkanları var aile olarak çok güzel bungalov evler de bulunuyor” dedi.

Serdar Yücel ise, “Son dönemde yaşanan pandemi ve deprem sonrasında oluşan stresleri atmak için burası gerçekten mükemmel bir yer. Belediyenin sağladığı imkanlar çok güzel piknik alanları mevcut. Hafta sonları ve hafta içi değerlendirilecek bir alan” diye konuştu.