Yazın serinlik, kışın kar! Dört mevsim ilgi görüyor

Haberin Devamı

Türkiye'nin en büyük yaylalarından biri olan Zorkun Yaylası, başta Osmaniye olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Yaz aylarında serin havasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlara nefes aldıran yayla, kış aylarında ise kar manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaylada faaliyet gösteren esnaf, artan ziyaretçi sayısının bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, yapılacak tanıtım ve yatırımlarla Zorkun Yaylası'nın yılın her döneminde cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

Esnaf, dört mevsim turizmin gelişmesiyle birlikte hem istihdamın artacağını hem de bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da canlanacağını vurguladı.

Zorkun Yaylası'nın, yaz aylarında serin havası, kış aylarında ise kar manzarasıyla hem yaz hem de kış turizmi potansiyeli olduğu, söyleyen esnaf Reşit Durgar, "Yaz aylarında burası oldukça yoğun olduğu için kalabalık oluyor. Buna istinaden biz kışın da burada kalıyoruz. Yaylaya gelen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yılın her döneminde hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada çok güzel doğal güzellikler var. Ben yılın 12 ayı burada kaldığım için, daha önce yaşadığım bazı rahatsızlıklarım şu an yok. Daha rahat nefes alabiliyorum. Önceden nefes almakta zorlanıyordum ancak şu anda burada çok rahatım. Yaklaşık 12 ay buradayım vatandaşlar bizi arayarak mahallelerinde elektrik olup olmadığını soruyor ya da yoğun kar yağışı sonrası evlerinin durumunu kontrol etmemizi istiyor. Biz de bu konularda yardımcı oluyoruz. Mahsur kalan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Burada adeta Kızılay ya da AFAD gibi bir görev üstleniyoruz. Burayı canlı tutmaya çalışıyoruz. 12 ay boyunca buradayız. Bu vesileyle yaylanın tanıtımına katkı sunduğu için Belediye Başkanımız İbrahim Çenet'e teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an yoğun bir talep var. Burada olduğumuz için geleni gideni birebir görüyoruz. Gelen olsun ya da olmasın, biz burada talebi karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Yaylanın yaz aylarında çok yoğun olduğunu kış aylarında da oraya gelen vatandaşlara hizmet verdiklerini söyleyen esnaf Murat Altun, "Yaz aylarında oldukça serin olan Zorkun Yaylası'nın nüfusu, bu dönemde Osmaniye merkez nüfusunu geçmektedir. Hal böyle olunca ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Biz de bu nedenle 12 ay boyunca açığız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaylamıza gelip kömbemizden, ekmeğimizden ve Zorkun tavamızdan tatmalarıdır. Bizim yaptığımız tamamen bir hizmettir ve bu hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Zorkun Yaylası'nın rakımı yaklaşık bin 650 metredir. Yaz-kış kömbe üretimi yapıyoruz. Buranın berrak suyu ve temiz havası, kömbemize ayrı bir lezzet katıyor. Yaz aylarında siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz, kış aylarında da gelen müşterilerimizi eli boş göndermemeye özen gösteriyoruz" dedi.