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Yavuz Selim Kıran kimdir? Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kaç yaşında ve nereli?

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Peki, Yavuz Selim Kıran kimdir? Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kaç yaşında ve nereli? İşte Yavuz Selim Kıran’ın biyografisi!

06.04.2022 - 10:43 |
Yavuz Selim Kıran kimdir? Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kaç yaşında ve nereli?

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.  Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Peki, Yavuz Selim Kıran kimdir? Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kaç yaşında ve nereli? İşte Yavuz Selim Kıran’ın biyografisi!

ZAGREB BÜYÜKELÇİSİ YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran 1 Ocak 1985 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yavuz Selim Kıran, Evli, 1 çocuk babasıdır. Yavuz Selim Kıran, 5 Nisan 2022'de Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.

Önceki Görevleri:

Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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