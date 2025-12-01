Yaşlı kadın Almanya'da çare bulamadı, Adana'da sağlığına kavuştu

Haberin Devamı

85 yaşındaki Havva Orun, Almanya'da düşerek belini çatlattı. Orun, beli çatladıktan sonra bir daha ayağa kalkamadı. Almanya'da gittiği hastanelerde yaşından dolayı ameliyat edilmeyerek bir türlü sağlığına kavuşamadı. Orun, bunun üzerine memleketi Adana'ya gelerek sağlığına kavuşmak için araştırma yapmaya başladı. Yaşlı kadın, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in tavsiye edilmesi üzerine ona başvurdu. Gerekli tetkiklerden sonra microcerrahi ile çok küçük bir açıklıktan yapılan ameliyattan 6 saat sonra hasta yürüdü, 3 gün sonra kendi işlerini yapar hale geldi.

Prof. Dr. Orhan Şen, hastanın ilk geldiğinde ayakta duramadığını, 5 metre yol dahi yürüyemediğini söyledi. Şen, "Bir nevi yatalak durumdaydı, kalkması ve oturması bir oluyordu. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, aynı zamanda çok şiddetli bel ağrıları çekiyordu. Farklı merkezlere başvuruyor ancak 85 yaşında olduğu için ameliyatın riskli olduğu ve masada kalabileceği söylenmiş. Bir başka merkeze daha gidiyor, orada da halk arasında 'vida' olarak bilinen bir ameliyat tekniği öneriliyor. Elbette 85 yaşında olduğu için diğer hastalara kıyasla daha yüksek bir risk vardı. Ancak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanı hastayı değerlendirdikten sonra risk oranını belirleyip hastaya durumu anlattım. Yaşı 85 diye cerrahi müdahale yapmazsak acı içinde kıvranarak yatalak hale geliyorlar. Onların da sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme hakkı var. Tüm bunları olduğu gibi hastamızla paylaştım. Microcerrahi ile çok küçük bir açıklıktan işlemi yaptığım için, halk arasında 'vida' denilen uygulamayı yapmaya gerek kalmadı. Ameliyattan 6 saat sonra hastamızı yürüttük. Ertesi gün taburcu ettik. Evine döndükten 3 gün sonra kendi ihtiyaçlarını karşılar hale geldi" dedi.

Şen, meslektaşlarına da seslenerek şöyle devam etti:

"Yaşı 85 dahi olsa, kardiyoloji ve anestezi uzmanları bu hastayı ameliyat için uygun görüyorsa, biz hekimler olarak minimal cerrahi girişimle hastaya kaliteli bir yaşam sunmalıyız. Mesleğimizin asıl kutsal yanı budur. Hastamız Almanya'da da birçok doktora gitmiş. Farklı ülkelerden gelen çok sayıda hastamız var. Ülkemizde sağlık standartları ileri seviyede; yeter ki aklımızı ve kalbimizi kullanıp doğru kararlar verelim."

"Ameliyattan sonra 24 saatte ayağa kalktım"

Almanya'da düşerek belini çatlattığını anlatan Havva Orun, "Orada doktorlara gittim ama ameliyat gibi bir şey söylemediler. Türkiye'ye geldim ve araştırdım. Kız kardeşim de burada ameliyat olmuştu. Onun tavsiyesiyle buraya geldik. Önce Allah'a, sonra doktorumuza güvenin. 'Gözünü kapat, ameliyata gir' derim. Ameliyattan sonra 24 saat içinde ayağa kalktım, bundan doktorumuzun bile henüz haberi yoktu. Bütün hasta kardeşlerime sesleniyorum: Korkmasınlar, gözleri kapalı gelip ameliyata girsinler" diye konuştu.