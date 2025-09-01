GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yasak sona erdi! İstanbul’da yeni sezon resmen başladı

01.09.2025 - 07:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden 'Vira Bismillah' dedi. Yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibariyle avlandı.

15 Nisan’da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul'da balıkçılar avlanma faaliyetlerine hız verdi.

Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. Balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.

Bu sezon ortalama bir yoğunluk beklediğini ifade eden balıkçı Gökhan Yıldız, "Birinci gün biraz kısıtlı olur ama yarın biraz daha bol olur. Bu sene balıkçılık ortalama görünüyor. Çok yoğun görünmüyor. Şu anda tahminler öyle. Ufak balıklar ilk etapta daha çok olur. Palamut bu sene çok yoğun olmaz. Orta seviye olur. Genelde torik olur. Palamutu bu sene Ege'den bekliyoruz. Ufak balık zaten her yıl oluyor. Sardalya, istavrit, mezgit, hamsi. Bunlar zaten denizin yemleri. Her yıl belli aralıklarla oluyor" dedi.

