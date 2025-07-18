Yasak haberleri peş peşe geliyor! Valilikler yeni kararları açıkladı

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

SİNOP İÇİN DE YASAK KARARI GELMİŞTİ

Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un bazı sahillerde 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bugün elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."