GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYasak haberleri peş peşe geliyor! Valilikler yeni kararları açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Yasak haberleri peş peşe geliyor! Valilikler yeni kararları açıkladı

Yasak haberleri peş peşe geliyor! Valilikler yeni kararları açıkladı

18.07.2025 - 13:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Yasak haberleri peş peşe geliyor! Valilikler yeni kararları açıkladı

Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşayanları yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde, bölgedeki bazı şehirlerde yasak haberleri peş peşe geliyor. Valilikler ve kaymakamlıklar yeni kararları peş peşe açıkladı.

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

İLGİLİ HABER

Çanakkale'de esrarengiz keşif! Kazma vurulunca gömü fışkırdı, 2 bin 700 yıllık düğüm çözülüyor
Çanakkale'de esrarengiz keşif! Kazma vurulunca gömü fışkırdı, 2 bin 700 yıllık düğüm çözülüyor

SİNOP İÇİN DE YASAK KARARI GELMİŞTİ

Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un bazı sahillerde 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bugün elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Güncel Haberler

Santimi 20 bin lira! Nevşehir'de 4 ayda üretilen altın vazonun fiyatı servet değerinde: Lüksün yeni sembolü oldu
#Gündem

Santimi 20 bin lira! Nevşehir'de 4 ayda üretilen altın vazonun fiyatı servet değerinde: Lüksün yeni sembolü oldu

Mahkeme tek tek itiraf etti: Kameraların olmadığı yerde öldürürdüm
#Gündem

Mahkeme tek tek itiraf etti: Kameraların olmadığı yerde öldürürdüm

Muğla'da annesinin boğazını keserek öldüren katilin cezası belli oldu
#Gündem

Muğla'da annesinin boğazını keserek öldüren katilin cezası belli oldu