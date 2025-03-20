Yasadışı avlanan şahsa ceza yağdı

Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, bir araç içerisinde 4 adet kınalı keklik (canlı mühre) tespit edildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine DKMP Ahlat Şefliği ekipleri olay yerine intikal etti. Yasadışı av yaptığı belirlenen şahıs hakkında 24 bin 855 TL idari para cezası uygulanırken, 4 adet kınalı keklik için de toplam 40.000 TL tazminat cezası kesildi. Böylece şahsa toplamda 64 bin 855 TL para cezası verilerek av kabahat tutanağı düzenlendi.

Muhafaza altına alınan 4 kınalı kekliğin rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.