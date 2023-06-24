Yasa onaylandı: Almanya daha kolay göçmen alacak

İktidar koalisyonunun desteklediği Nitelikli İşçi Göç Yasası, 234 “Hayır” ve 31 “Çekimser” oya karşın, 388 “Evet”le kabul edildi. Eski Başbakan Angela Merkel’in muhalefetteki partisi “Hıristiyan Birlik” ve sağ popülist “Almanya için Alternatif (AfD)” düzenlemeye ret oyu verdi. Yasayı hazırlayan koalisyon hükümeti düzenleme ile bürokratik engeller nedeniyle Almanya’ya gelmekte çekince yaşayan nitelikli iş gücünü çekmek istiyor.

HER YIL 400 BİN AÇIK

İstihdam piyasası yaşlanan nüfus nedeniyle daralan Almanya, her yıl 400 bin nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor. Özellikle yaşlı ve hasta bakımı, şoförlük, inşaat sektörü, bilgi teknolojileri alanlarında ciddi personel açığı bulunuyor. Peki yenilikler neler?

ALT GELİR LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

- Düzenmeyle yabancılar için Almanya’da çalışma vizesi almak için gerekli olan maaş alt sınırı düşürüldü. Daha önce çalışma vizesi için yıllık brüt 58.400 Euro gelir sağlayacak bir iş bulmak zorunluyken yeni limit 43.800 Euro’ya, yani aylık brüt 3650 Euro’ya çekildi.

İŞ DEĞİŞTİRMEK DAHA KOLAY

- “Vasıflı işçi” olarak istihdam edilenler artık sektör değiştirebilecek. Yani ülkeye sekreter olarak gelen biri artık isterse lojistik alanında çalışabilecek, sektör değiştirdiği için vizesini kaybetmeyecek.

DİPLOMA ŞART DEĞİL

- Özellikle bilişim, yazılım gibi alanlarda uzman kişilerden, niteliklerini kanıtlayabilirlerse üniversite diplomasi aranmayacak.

- Bir meslek diploması sahipleri, eğitimlerinin Almanya’da denkliği olmasa bile ülkeye gelebilecek. Denklik işlemleri kişi çalışmaya başladıktan sonra tamamlanabilecek.

TURİSTE DE İŞ İMKâNI

- Normalde turist vizesiyle ülkeye girip iş bulanların, önce kendi ülkelerine dönerek çalışma vizesine başvurmaları gerekiyordu. Değişiklikle bu zorunluluk da ortadan kalktı. İş teklifi alan kişi hiç ülkesine dönmeden hemen çalışmaya başlayabilecek.

- Önlisans veya lisans mezunları ise bir yıl boyunca geçinmeye yetecek paraları olduğunu kanıtlayabilirlerse, iş aramak için Almanya’ya gelebilecek.

EBEVEYNLER DE GELEBİLECEK

- Yasanın geçmesinden önce sığınma başvurusunda bulunanların mesleki eğitim ve çalışma olanakları geliştirildi.

- Aile birleşimi de kolaylaştırıldı. Çekirdek aile dışında ebeveynlerin de Almanya’ya gelebilmesine imkan tanındı.