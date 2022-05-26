'Yasa dışı bahis' operasyonu: 18 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi. Çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerindeki adreslere sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık eden 18 kişi, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, bankacılık işlemleriyle para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu, 15 SIM kart ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.