Yarış yapan sürücü işçilerin olduğu araziye uçtu: 4 yaralı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan oto tamirhanesinde çalışan işçiler, dükkanlarının karşısında bulunan boş arazide otururken, yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, manevra yaparak işçilerin oturduğu alana uçtu. 4 işçi, 2 otomobil arasında sıkışarak hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM, CAN KOLAY BULUNMUYOR"

Kazada yaralanan 4 işçiden biri olan Arda Gümüş, "Bu cadde üzerinde özellikle akşam saatlerinde çok fazla kaza oluyor. Biz burada iş çıkışı oturuyorduk burada yarışmaya başladılar. Önce önümüzden geçtiler sonra geri döndüler, geçerken hakimiyetini kaybetti ve bizim üzerimize geldi. Çekici üzerinde araç vardı ona bile hasar verdi biz araçların arasında kaldık canımızı zor kurtardık. Ben gözümü açtığımda bir far görmüştüm. Burada sürekli kazalar oluyor, ben kazanın olduğu gün muhtarı aradım 'İBB'ye şikayet edin' dedi. İBB'ye şikayet ediyoruz ama çözüm yok burası önceden kasis vardı şimdi hepsini kaldırdılar. Burada ölümlü kaza oldu hanımefendi ve kızı okul dönüşünde yine hızlı gelen br aracın çarpması sonucunda çocuk komada kaldı ve yaşamını yitirdi. Biz o kazaya da şahit olduk. Sürekli kaza oluyor burada ve buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Can kolay bulunan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, ambulansla hastaneye kaldırılan 4 işçinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.