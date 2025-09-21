Haberin DevamÄ±

Dairenin kararÄ±na gÃ¶re, Amasya'da yaÅŸayan bir kadÄ±n, eÅŸinin sÃ¼rekli alkol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eve geÃ§ vakitlerde geldiÄŸini, alkollÃ¼ ÅŸekilde eve geldiÄŸinde taÅŸkÄ±nlÄ±k Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine hakaretler ettiÄŸini belirterek, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. EÅŸinin ayrÄ±ca baÅŸka kiÅŸilerden borÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten kadÄ±n, evlilik birliÄŸinin temelinden sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, boÅŸanmalarÄ±na karar verilmesini ve lehine nafaka ile tazminata hÃ¼kmedilmesini talep etti.

DavalÄ± koca, tÃ¼m iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu, eÅŸinin evi terk ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ ve davanÄ±n reddine karar verilmesini istedi. Aile mahkemesi sÄ±fatÄ±yla yargÄ±lama yapan Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sÃ¼rekli alkol kullanan, alkol kullandÄ±ÄŸÄ± zamanlarda davacÄ± kadÄ±na kÃ¶tÃ¼ davranan, eÅŸine hakaretlerde bulunan ve haddinden fazla borÃ§lanan erkeÄŸi tam kusurlu bularak taraflarÄ±n boÅŸanmalarÄ±na karar verdi. Mahkeme, erkeÄŸin davacÄ± kadÄ±na aylÄ±k nafaka ile 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

ErkeÄŸin yerel mahkeme kararÄ±na itirazÄ± Ã¼zerine Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacÄ± kadÄ±nÄ±n dÃ¼zenli gelirinin bulunmasÄ± nedeniyle nafakanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, diÄŸer yÃ¶nlerden ise verilen kararÄ±n uygun olduÄŸuna karar verdi.

Ä°stinaf mahkemesinin kararÄ±na yapÄ±lan itiraz Ã¼zerine dosya YargÄ±taya geldi. Temyiz incelemesini yapan YargÄ±tay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararÄ±nÄ± hukuka uygun bularak oy birliÄŸiyle onadÄ±. Dairenin kararÄ±nda, yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n usul ve kanuna uygun olduÄŸu, erkek tarafÄ±nÄ±n kararÄ±n bozulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki itirazÄ±nÄ±n yerinde gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi ifade edildi.