GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı
ABONE OL

Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı

Yargıtay Başkanlığı'nca başlatılan nakdi yardım kampanyasında toplanan 1 milyon 400 bin TL, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarıldı.

17.02.2023 - 16:35 | | Tuğba SIR/ ANKARA, (DHA)
Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yurt genelinde yardım kampanyaları başlatıldı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından da nakdi yardım kampanyası yürütüldü. Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı'nda 1 milyon 400 bin TL toplandı. Bağış, AFAD'ın hesabına aktarıldı.

Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı

    GÜNCEL HABERLER

    Sitenin yıkılmasıyla 26 kişi can vermişti! Sorumlusu gözaltında

    Sitenin yıkılmasıyla 26 kişi can vermişti! Sorumlusu gözaltında

    Artvin- Şavşat yolu, heyelanda kayaların düşmesiyle kapandı

    Artvin- Şavşat yolu, heyelanda kayaların düşmesiyle kapandı

    MHP lideri Bahçeli'den 'Miraç Kandili' mesajı

    MHP lideri Bahçeli'den 'Miraç Kandili' mesajı