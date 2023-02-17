Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı
Yargıtay Başkanlığı'nca başlatılan nakdi yardım kampanyasında toplanan 1 milyon 400 bin TL, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarıldı.
17.02.2023 - 16:35 | | Tuğba SIR/ ANKARA, (DHA)
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yurt genelinde yardım kampanyaları başlatıldı.
Yargıtay Başkanlığı tarafından da nakdi yardım kampanyası yürütüldü. Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı'nda 1 milyon 400 bin TL toplandı. Bağış, AFAD'ın hesabına aktarıldı.