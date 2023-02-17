Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yurt genelinde yardım kampanyaları başlatıldı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından da nakdi yardım kampanyası yürütüldü. Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı'nda 1 milyon 400 bin TL toplandı. Bağış, AFAD'ın hesabına aktarıldı.