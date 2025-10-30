Yapımı yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda İç Anadolu Karadeniz'e, Karadeniz ise Akdeniz'e bağlanacak

Haberin Devamı

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlayacak stratejik öneme sahip Geminbeli Tüneli, bölgedeki ulaşım ağının en önemli projeleri arasında yer alıyor. Bayburt İnşaat firması tarafından 2013 yılında duble yol çalışmaları kapsamında temeli atılan tünel bir türlü bitirilememişti. Son dönemde hız kazanan çalışmalarla tünelde artık sona yaklaşıldı.

Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, Sivas-Erzincan karayolunda yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Öcal, "Geminbeli Tüneli'nde çalışmalarımız 9 kilometre uzunluğundaki hatta devam ediyor. İçerisinde üst yapı imalatına başladık. Bağlantı yolları da devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olarak zaman zaman aksamalar yaşıyoruz, ancak yıl sonunda tüneli bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda tünelin yüzde 76'sı tamamlandı. Geminbeli Tüneli'nin elektromekanik işlerini de tünel çalışmaları ile eş zamanlı yürütüyoruz. Tünel trafiğe açıldığında bu işlerin de bitmiş olması gerekiyor. Koordineli olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl teslimini planlıyoruz"

Çamlıbel Tüneli hakkında da bilgi veren Öcal, "İhale süreci devam eden işlerimiz arasında Çamlıbel Tüneli bulunuyor. Şu anda aşırı düşük sorgulaması yapılıyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanabilirse bu yıl içerisinde yer teslimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.