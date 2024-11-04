Yapay zeka ile kanser hücreleri saniyeler içinde tespit edilebiliyor

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, kan, kemik iliği ve lenf bezinde ortaya çıkan lösemi, lenfoma ve multipl miyelomun, hematolojik kanserler olarak isimlendirildiğini söyledi.

Nedenleri tam olarak bilinemeyen bu kanser türlerinde belirtilerin önemsenmesinin ve erken tanının yaşamsal önem taşıdığının altını çizen Ar, bu nedenle belirti bulgulara yönelik hem farkındalığın artırılmasının hem de en hızlı sürede tanı konulması ve tedavinin başlanmasının tedavi başarısında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tıbbın birçok alanında artık tanı ve tedavinin planlanmasında yapay zeka teknolojilerinin aktif rol oynamaya başladığını belirten Ar, "Yapay zeka destekli programlar, tıpta geleneksel görsel yorumlamanın yanı sıra hekimin uzmanlığını ve tecrübesini tamamlayıcı fikirler sunabiliyor. Yapay zeka algoritmaları, yardımcı, yol gösterici ve tamamlayıcı bir yaklaşımla özellikle tümörlerin tanı ve tedavi protokolünde önemli bir yer tutmaya başladı" dedi.

"Yapay zeka, hekimin yardımcısı olacaktır"

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Ar, hematoloji alanında da kanser riski taşıyan ve taşımayan binlerce kan hücresinin ileri seviye mikroskop ile çekilen fotoğrafları, tümör özelliklerinin ve buna benzer binlerce datanın belirlenen algoritmalara yüklenerek yapay zekaya öğretilmesiyle, başta tanı olmak üzere birçok alanda süreci hızlandıran ve hekime yardımcı olan bir sürece katkı sağlanabildiğini aktardı.

Yapay zekanın, tanı ve tedavi planlamasının yanı sıra hekim ve sağlık personeline randevuların ayarlanması, sonuç bildirme ve triaj prosedürü gibi alanlarda, dokümantasyon ve idari sorumluluklarda da kolaylık sağlayacağına işaret eden Ar, şu ana kadar sunduğu tüm kolaylıklara karşın hala hekimin ön planda olduğuna ve böyle kalması gerektiğine dikkati çekti.

Ar, "Tıpta esas olan muayenedir ve tecrübedir. Yapay zeka, hekimin yardımcısı olacaktır ama şu an için geçerli olan elbette hekim değerlendirmesi ve kararıdır" diye konuştu.

"Hastanın genetik profiline göre tedaviyi belirlemede kritik bir rol üstleniyor"

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Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emin Kaya da kanserden anemiye kadar geniş bir hastalık yelpazesini kapsayan hematoloji alanında, yapay zeka algoritmalarının kullanılmasının, tıpta devrim niteliğinde adımlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka algoritmaları ile kanser hücreleri, saniyeler içinde tespit ediliyor, klinik deneylere erişim hızlandırılıyor ve hastaların tedavi süreçleri kişiye özel hale getiriliyor" diyen Kaya, yapay zeka destekli mikroskop analizlerinin, kan hücrelerinin detaylı ve hızlı incelemesini sağladığını söyledi.

Kaya, "Bu analizlerde, görüntü işleme algoritmaları sayesinde hücrelerin yapısal farklılıkları saniyeler içinde belirleniyor, lösemi gibi kan kanserleri hızlıca tespit edilebiliyor. Özellikle lösemi gibi hücre çoğalmasının hızlı olduğu kanser türlerinde, erken tanı, hastaların tedavi şansını ciddi oranda artırıyor. Yapay zeka destekli bu sistemler, kan örneklerinde anormal hücrelerin ayırt edilme olasılığını büyük oranda artırıyor" dedi.

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Her hastanın biyolojik yapısının farklı olduğunu, tümörün özellikleri ve evresi de göz önünde tutularak tedavinin kişiye özel geliştirildiğinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Yapay zeka uygulamaları, her hastanın genetik profiline göre en uygun tedaviyi belirlemede de kritik bir rol üstleniyor. Binlerce analizin yüklendiği yapay zeka, tanı konulması ve tedavi planlamasında süreci çok hızlandırıyor. Bu hasta için hayati bir önem taşırken, aynı zamanda sağlık personelinin de iş yükünü azaltarak, farklı alanlarda da tasarruf sağlanmasına olanak veriyor."