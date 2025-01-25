Yangın faciasını otel içinden çekmiş: 'Ölmek üzereyiz'

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yeni bir video ortaya çıktı. Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ile otelde bulunan Müge Karataşlı, çektiği videoyu paylaştı. Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını videoya çeken Müge Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzla