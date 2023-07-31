GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 'Yan baktın' meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu
ABONE OL

'Yan baktın' meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu

Bursa'da iki genç arasında yan bakma tartışması sokağı ringe çevirdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, bir birlerine saldıran gençleri çevredekiler güçlükle ayırdı.

31.07.2023 - 10:56 | | DHA
'Yan baktın' meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu

Merkez, Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde karşılaşan iki genç arasında yan bakma meselesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca sokak adeta ringe döndü. Kalabalığa aldırış etmeyen iki gencin bir birlerine savurduğu yumruklar havada uçuşurken, olaya çevredekiler müdahale etmek zorunda kaldı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği gençlerin kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

GÜNCEL HABERLER

İslam Memiş altın sahiplerini tarih vererek uyardı: 'Gram altında yeni rekorlar göreceğiz'

İslam Memiş altın sahiplerini tarih vererek uyardı: 'Gram altında yeni rekorlar göreceğiz'

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı

Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak

Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak