Yalovalı öğrencilerin robotik takımı kısıtlı imkanlarla dünya devlerine meydan okuyor

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Onur Ağırman’ın 10 yıl önce başlattığı robotik kodlama seferberliği, bugün uluslararası arenada kupa kazanan bir eğitim modeline dönüştü. Yalova’da bu alanda öncülük eden Ağırman, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndaki öğrencileriyle birlikte özel kolejlerin imkanlarını geride bırakarak dünya devleriyle yarışmaya hazırlanıyor.

Onur Ağırman, "Brainstorms takımının yaklaşık 10 yıl önce mikrodenetleyicileri kodlama programları yaygınlaştığı zaman çıktığını belirterek, "Öncelikle TÜBİTAK yarışmalarına ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldık. Daha sonra Lego robot yarışmalarına katıldık. Yaklaşık 8 sene katıldıktan sonra bu sırada VEX IQ robot yarışmalarına katıldık. Öğrencilerime önce eğitim veriyorum, ondan sonra turnuvalara hazırlıyorum, takım çalışması yapıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldık. Bunda tabii ki okul idaremiz ve velilerimizin çok büyük katkısı var. Kullandığımız teknolojiler biraz maliyetli teknolojiler; ancak bu işi yaptığımız için herkes bize destek verdi. Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğünden, valilikten, velilerimizden zamanla birike birike sponsorlar vasıtasıyla ekipmanlarımızı geliştirdik ve başarılar gelmeye başladı" dedi.

"Türkiye, teknolojiye önem vermede Avrupa’nın önünde"

Uluslararası arenadaki rekabete değinen Ağırman, bu alanda Türkiye’nin Avrupa’dan önde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene hedefimiz Japonya ya da Güney Kore'deki bir yarışmaya dahil olmaktı. Aslında Türkiye'deki başarılarımızdan dolayı bize Amerika'dan davetler geliyor. Belli ödülleri alanları davet ediyorlar. Maliyetler biraz bu konuda bizi aşıyor. Malum uçak biletleri ve konaklama, gidiş geliş süreleri. Yani hedefimiz seneye Japonya. Japonya'da hem çok daha zorlu takımlar var hem de farklı bir kültür. Şimdiye kadar hep Avrupa'da yarıştık. Ve ondan sonra da Amerika'da Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda yer almak için Türkiye Şampiyonası'nda Teamwork birincilik, Robot Skills birincilik almak gerekiyor. Dediğim gibi Türkiye'de çok zorlu takımlar var. Ve biz devlet okulu olduğumuz için maddi imkânsızlıklardan dolayı maalesef ödül alsak da gidemiyoruz. Bir de rakiplerimizin birçoğu özel kolej. Yani bizim burada 4 tane robot setimiz varken özel okullarda 30-40 tane robot seti var ve maddi imkânları da çok gelişmiş olduğu için Amerika'ya gidiyorlar, Güney Kore'ye gidiyorlar. Hedefimiz bu iki ülkedeki dünya şampiyonalarına katılmak."

Brain Storms Junior Takım Kaptanı Emir Efe Atik ve takım arkadaşları ise katıldıkları yarışmalarda başarı elde ettikleri için gurur duyduklarını söyledi.