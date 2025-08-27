Yalova'da 'insan yüzlü örümcek' ortaya çıktı! Görenler hayrete düştü
27.08.2025 - 17:21Güncellenme Tarihi:
Yalova'da görenleri hayrete düşüren bir görüntü! Bir evin bahçesinde, sırtındaki deseniyle insan yüzünü andıran nadir bir örümcek görüldü. "Köşeli yengeç örümceği" olarak bilinen bu canlı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada viral oldu. Bu ilginç canlı, kamuflaj yeteneğiyle renk değiştirebilmesiyle biliniyor ve doğanın ne kadar gizemli olabileceğini bir kez daha gösteriyor.
Yalova'da bir evin bahçesinde ‘İnsan yüzlü örümcek’ olarak adlandırılan ‘Köşeli yengeç örümceği’ görüldü.
Merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde insan yüzünü anımsatan bir örümcekle karşılaşınca, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Türkiye’nin farklı noktalarında da daha önce görülen örümceğin İnsan yüzlü örümcek’ olarak adlandırılan Köşeli yengeç örümceği’ olduğu bildirildi. Latince isminin Palearktik Thomisus onustus olduğu ifade edilen örümceğin kamuflaj yeteneğiyle çiçeklerin üstünde avını beklerken renk değiştirebildiği kaydedildi. (